Новый Дворец спорта в Калуге откроется 27 августа

В следующую пятницу, 27 августа, в Калуге торжественно откроется новый Дворец спорта. Об этом 19 августа сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. Информацию также подтвердили в городской управе.

Спортивный комплекс содержит три зоны:

ледовая арена, которая включает в себя: ледовое поле с трибунами; зал силовой подготовки; залы акробатики и хореографии; теоретический класс; музей спортивной славы.

водный комплекс: 50-метровый бассейн; 25-метровый бассейн, приспособленный для прыжков в воду; ванна размерами 10,0 х 5,95 м для обучения плаванию; зал сухого плавания 24,0 на 12,0 м.; универсальный спортивный зал 45,1 на 25,8 м.

корпус временного размещения спортсменов: кафе; конференц-зал; комнаты для проживания.

Напомним, Дворец спорта строился в Калуге на месте бывшего стадиона «Центральный» с 2017 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.