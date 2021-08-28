Калужский Дворец спорта вдвое снизил расценки на плавание и катание на коньках

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 27 августа, в Калуге открыли Дворец спорта. На прошлой неделе администрация комплекса дважды публиковала расценки на массовое катание на коньках и занятия плаванием. Однако позже прайс из социальных сетей удалили.

В пятницу Дворец спорта представил новые цены на период с 28 августа по 30 сентября. И эти расценки вдвое ниже, чем раньше.

Час катания на коньках обойдется взрослым в 130 рублей, детям – в 80 рублей, пенсионерам и студентам – в 90 рублей.

Сеанс плавания на 45 минут стоит в калужском Дворце спорта 150 рублей для взрослых и 80 рублей для детей, студентов и пенсионеров.

Новых цен на абонементы и другие услуги пока нет.

С чем связано такое резкое снижение цен, администрация не уточняет.

Новые расценки на занятия в калужском Дворце спорта с 28 августа по 30 сентября 2021 года.

Напомним, покататься на коньках во Дворце можно уже с 28 августа.

А вот бассейн пока закрыт.

- Водный комплекс начнет работу чуть позднее, ждем заключения Роспотребнадзора, - заявили во Дворце спорта.