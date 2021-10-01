В Калуге 50-метровый бассейн Дворца спорта откроется 2 октября

В субботу, 2 октября, в Калуге откроется для посетителей 50-метровый бассейн Дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В день открытия бассейн будет работать с 7:00 до 23:00.

Стоимость одного часового сеанса плавания для взрослых стоит 150 рублей, для детей – 75 рублей.

- Такие цены, напомним, установлены в честь юбилея Калуги и сохранятся до конца октября. Приобрести билеты можно в кассах Дворца спорта, - заявили в министерстве спорта.

Там также напомнили, что для детей до 12 лет для посещения бассейна необходима справка от врача о допуске к подобным занятиям.

Как мы уже рассказывали, Дворец спорта в Калуге, построенный на месте стадиона «Центральный», открыли в конце августа. Однако больше месяца там работала только ледовая арена.