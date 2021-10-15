Минприроды Калужской области подало иск в суд по поводу сноса дома на Оке

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области направило иск в суд с требованием снести дом, построенный на земле лесного фонда на правом берегу Оки в Калуге. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила региональная прокуратура.

Ранее с требованием снести дом выступил прокурор Калужской области Константин Жиляков.

В иске Минприроды говорится о том, что арендатор земельного участка должен за свой счет сравнять с землей коттедж и провести рекультивацию.

- Вопросы реального устранения нарушений оставлены на контроле, - подчеркнули в прокуратуре. - Проверочные мероприятия в отношении должностных и иных лиц, причастных к вскрытым нарушениям, продолжаются.

Как мы уже рассказывали, проверка прокуратуры по дому в районе Ромодановских Двориков началась в конце сентября после публикаций в СМИ.

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