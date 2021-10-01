Главный калужский прокурор потребовал снести дом, незаконно построенный на земле лесного фонда возле Оки

В пятницу, 1 октября, прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ потребовал снести дом, построенный на земле лесного фонда в районе Ромодановских Двориков в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне ведомство начало проверку после того, как появились публикации о том, что руководство Приокского управления Ростехнадзора может быть причастно к незаконному строительству дома на Правом берегу рядом с Окой.

- Установлено, что на земельном участке возведено строение, обладающие признаками капитальности, а также факты бездействия регионального министерства природных ресурсов и экологии по принятию мер к арендатору участка, - прокомментировала ситуацию Старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

Принять меры Жиляков потребовал от Ольги Ивановой - заместителя губернатора Калужской области. Именно она контролирует деятельность министерства природных ресурсов и экологии.

Проверка в отношении чиновников сейчас продолжается.