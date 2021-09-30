Прокуратура Калужской области начала проверку информации о незаконном строительстве рядом с Окой

Накануне в СМИ появилась информация о том, что руководство Приокского управления Ростехнадзора может быть причастно к незаконному строительству дома на Правом берегу в Калуге. В четверг, 30 сентября, к этому коттеджу выехал прокурор Калужской области Константин Жиляков.

Он поручил проверить сведения о незаконном строительстве коттеджа на землях лесного фонда, предоставленных в аренду для осуществления рекреационной деятельности, рассказали нам в пресс-службе ведомства.

Участок, о котором идет речь, находится в районе Ромодановских Двориков. До Оки от него – около 250 метров по прямой. Согласно данным публичной кадастровой карты, это земля лесного фонда.

Место, где построили коттедж.