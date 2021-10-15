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В Калужской области Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2021 09:34 0 334
В Калужской области Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября

В пятницу, 15 октября, в Калужской области стартовала Всероссийская перепись населения. В течение месяца переписчики будут ходить по домам с анкетами на 33 вопроса, сообщили в пресс-службе правительства.

Перепись населения в России проходит каждые 10 лет. В нынешнем году она впервые станет цифровой. Поучаствовать в переписи каждый калужанин может с помощью портала Госуслуг. После заполнения онлайн-анкеты участнику выдадут QR-код, который нужно будет продемонстрировать переписчику, пришедшему в дом.

Также можно переписаться на стационарных участках или в офисах «Мои документы».

В анкете 23 вопроса касаются социально-демографических характеристик: пола, возраста, гражданства, национальности, образования. Еще 10 вопросов будут связаны с жилищными условиями.

Иностранцы, временно проживающие на территории России, ответят всего на семь вопросов: о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности пребывания.

Как узнать переписчика.

Во время переписи населения могут активизироваться мошенники. Поэтому УМВД по Калужской области опубликовало приметы настоящих переписчиков:

- При себе переписчик будет иметь нагрудное удостоверение, сумку-портфель синего цвета с надписью «Росстат», брендированный шарф сине-красной расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи. Каждый переписчик будет иметь электронный планшет и налобный фонарик для работы в темное время суток. Обращаем внимание, что удостоверение переписчика действительно только при предъявлении паспорта.

Также заработала горячая линия по вопросам переписи населения: звоните по телефону 8-800-707-20-20 с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

А вы планируете участвовать в переписи населения?

 Голосование заканчивается 29/10/2021

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2021 09:34 0 334
Тэги: общество статистика
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