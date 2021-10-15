Калужский Минздрав попросил вызывать скорую по трем номерам телефона

В пятницу, 15 октября, министерство здравоохранения Калужской области сообщило, что в последнее время поступает много жалоб калужан, которые не могут дозвониться до скорой помощи.

В ответ на это Минздрав попросил жителей вызывать скорую по трем номерам – 03, 103 или 112.

- Основная масса вызовов идет на номер 103, что создает очереди, - заявили в министерстве. - Операторы работают по всем трем номерам телефонов.

Напомним, с начала октября в Калуге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, также выросло число случаев ОРВИ. Ранее в Минздраве заявляли, что каждый день на одного участкового врача приходится около 100 вызовов.

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