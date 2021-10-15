В Калуге 40 человек госпитализированы в новый госпиталь для больных коронавирусом за два дня

В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе открылся 13 октября. За первые два дня туда госпитализированы 40 пациентов. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

Глава Минздрава побывал в «красной зоне» госпиталя.

- Мы очень надеемся, что открытие госпиталя снизит нагрузку на другие медучреждения, которые сейчас работают как ковидные стационары, и они смогут вернуться к своей профильной деятельности и оказывать помощь пациентам с другими болезнями, - заявил Пахоменко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Калужской области остается напряженной. Пахоменко назвал нагрузку на систему здравоохранения колоссальной.

В госпитале для больных коронавирусом пока развернуто 325 коек. Всего он может принять 450 пациентов. В остальных больницах региона есть еще 2060 ковидных коек.

- Я пообщался с пациентами, состояние у многих средней степени тяжести и тяжелое, и, к сожалению, большинство из них - не сделали прививку, - подчеркнул министр здравоохранения.