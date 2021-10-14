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Главный врач Калужской областной инфекционной больницы рассказала о работе нового ковидного госпиталя

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2021 16:26 0 129
Главный врач Калужской областной инфекционной больницы рассказала о работе нового ковидного госпиталя

В среду, 13 октября, в Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом начал принимать пациентов. Подробнее о его работе рассказала депутат Законодательного Собрания области, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЁШИНА.

По ее словам, сейчас развернуто 325 коек для лечения больных COVID-19. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости размещения дополнительного количества пациентов для долечивания стационар сможет принять до 450 человек.

- Стационар технологически насыщенный, - пояснила Алёшина. - Здесь есть системы пожарного оповещения, безопасности, - они очень сложные и высокочувствительные. Нам важно начать работать, так как больница совсем новая и необходимо понять, как будут работать все системы. Мы набрали медицинских работников на два отделения. Средний медперсонал есть и на третье отделение, основная сложность возникает с привлечением врачей. Мы их ищем, но это требует времени.

По словам Алёшиной, среди пациентов как дети, так и люди среднего и пожилого возраста.

- В основном к нам поступают невакцинированные люди, лишь 8% граждан, которые сделали прививки, заболевают. Эффективность вакцины почти 100%, - рассказала главврач. - Очень редко отдельные пациенты, имеющие прививки, попадают в реанимацию, но это - иммунокомпрометированные люди, у них имеется большое количество сопутствующих заболеваний и онкология.

Специалисты отмечают, что течение болезни стало тяжелее, она воздействует не только на легкие, но и на почки, поджелудочную железу, кишечник. Инкубационный период сократился. Появились молниеносные формы, например, сегодня у человека поднялась температура, а через несколько дней его самочувствие резко ухудшилось, поражение легких превысило 50%, появилась дыхательная недостаточность. Ранее такие случаи были единичными.

Поэтому если человек несвоевременно начинает лечение или отказывается от госпитализации, риски тяжелого течения возрастают.

- Мы приняли решение о перемещении приемного отделения на первый этаж главного лечебного корпуса для того, чтобы скорые с пациентами не простаивали, людям не приходилось ждать на улице, специалисты могли справиться с потоком пациентов, - пояснила Алёшина. - Сейчас нам нужно думать о скорости оказания медицинской помощи. Нагрузка на медработников очень высокая, больница работает без выходных, многие специалисты трудятся на две ставки.

Она также обратилась к жителям области:

- Первое, что следует сделать, - как можно быстрее привиться. Коронавирус никуда не уйдет, поэтому человек либо переболеет с неопределенными последствиями, либо привьется. Люди расслабились, но сейчас нужно собраться, серьезно отнестись к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, носить маски, избегать массовых мероприятий. У нас, по сути, идет война, медицина мобилизована, медработники работают как на фронте, и общество тоже должно мобилизоваться.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2021 16:26 0 129
Тэги: законодательное собрание
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