В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом открылся 13 октября
В среду, 13 октября, в Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе. Об этом на своих старницах в соцсетях сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
- Новый ковидный госпиталь в Калуге сегодня начал принимать первых пациентов! – подчеркнул он.
Госпиталь максимально может вместить 450 пациентов.
- Новый госпиталь – это 4 лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород, - пояснил Шапша. - С открытием госпиталя снизится нагрузка на другие медучреждения.
Строительство госпиталя из быстровозводимых конструкций велось с весны 2021 года.
Новый госпиталь находится на территории областной инфекционной больницы.
Штат инфекционной больницы увеличился на 377 человек.
Закупка оборудования обошлась в 145 миллионов рублей.
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