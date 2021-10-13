В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом открылся 13 октября

В среду, 13 октября, в Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе. Об этом на своих старницах в соцсетях сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Новый ковидный госпиталь в Калуге сегодня начал принимать первых пациентов! – подчеркнул он.

Госпиталь максимально может вместить 450 пациентов.

- Новый госпиталь – это 4 лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород, - пояснил Шапша. - С открытием госпиталя снизится нагрузка на другие медучреждения.

Строительство госпиталя из быстровозводимых конструкций велось с весны 2021 года.

Новый госпиталь находится на территории областной инфекционной больницы.

Штат инфекционной больницы увеличился на 377 человек.

Закупка оборудования обошлась в 145 миллионов рублей.