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В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят за два месяца к 1 сентября
В среду, 17 марта, министерство здравоохранения Калужской области сообщило подробности о строительстве нового госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе в Калуге.
- «Управление капитального строительства» разработало задание на проектирование объекта капитального строительства, и нашим министерством оно уже было согласовано, - подчеркнули в Минздраве. - 15 марта 2021 года заключен государственный на выполнение подрядных работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству объекта.
По условиям контракта, выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы планируется до 1 июля 2021 года, завершение строительно-монтажных работ по объекту - до 30 августа 2021 года.
Планируется, что госпиталь будет включать в себя следующие объекты:
- отделение реанимации и интенсивной терапии,
- лечебные отделения
- операционный блок на две операционные, в том числе одну рентгенографическую операционную,
- санитарные пропускники;
- чистую зону для временного нахождения медицинского персонала,
- дезинфекционную станцию и прачечную,
- помещения для обеззараживания медицинских отходов класса Б, В;
- контрольно-пропускные пункты;
- станцию санитарной обработки транспорта;
- кислородную станцию объемом 12 тонн.
Общая площадь корпуса – 6000 квадратных метров.
Впервые о строительстве госпиталя для больных коронавирусом губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в ноябре 2020 года. Тогда речь шла о больнице на 1000 мест. В декабре планы немного поменялись – количество коек снизилось до 500. Причем тогда заявлялось, что работы завершатся к лету. Речь идет о здании из быстровозводимых конструкций.
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