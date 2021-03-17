В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят за два месяца к 1 сентября

В среду, 17 марта, министерство здравоохранения Калужской области сообщило подробности о строительстве нового госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе в Калуге.

- «Управление капитального строительства» разработало задание на проектирование объекта капитального строительства, и нашим министерством оно уже было согласовано, - подчеркнули в Минздраве. - 15 марта 2021 года заключен государственный на выполнение подрядных работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству объекта.

По условиям контракта, выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы планируется до 1 июля 2021 года, завершение строительно-монтажных работ по объекту - до 30 августа 2021 года.

Планируется, что госпиталь будет включать в себя следующие объекты:

отделение реанимации и интенсивной терапии,

лечебные отделения

операционный блок на две операционные, в том числе одну рентгенографическую операционную,

санитарные пропускники;

чистую зону для временного нахождения медицинского персонала,

дезинфекционную станцию и прачечную,

помещения для обеззараживания медицинских отходов класса Б, В;

контрольно-пропускные пункты;

станцию санитарной обработки транспорта;

кислородную станцию объемом 12 тонн.

Общая площадь корпуса – 6000 квадратных метров.

Впервые о строительстве госпиталя для больных коронавирусом губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в ноябре 2020 года. Тогда речь шла о больнице на 1000 мест. В декабре планы немного поменялись – количество коек снизилось до 500. Причем тогда заявлялось, что работы завершатся к лету. Речь идет о здании из быстровозводимых конструкций.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.