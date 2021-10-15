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Горуправа Калуги ищет владельцев 14 брошенных машин

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 15.10.2021 15:20 1 535
Горуправа Калуги ищет владельцев 14 брошенных машин

В пятницу, 15 октября, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев 14 брошенных автомобилей. Осмотр машин специализированной комиссией пройдет 21 октября с 10:00 до 13:00. Собственников приглашают на нем присутствовать.

В рамках осмотра будет решаться вопрос об эвакуации транспорта на спецстоянку.

  • ул. Плеханова, д. 12, ВАЗ 2115 серебристого цвета,
  • ул. Плеханова, д. 12 ВАЗ 2112 вишневого цвета, М215КХ40,
  • ул. Московская, д. 178, «Ока» зеленого цвета, А178МУ40,
  • пер. Литейный, д. 3, БМВ черного цвета, Т708МВ67,
  • ул. Карла Либкнехта, д. 1, «Газель» синего цвета, Н430ЕХ40,
  • ул. Моторная, д. 15, ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета, Р643КО40,
  • ул. Моторная, д. 15, «Киа Рио» черного цвета, Н168ВН40,
  • ул. Суворова, д. 17, «Ниссан» белого цвета, К895ХР40,
  • ул. Пухова, д. 23а, «Ленд Ровер» черного цвета, Н121ТМ40,
  • ул. Кибальчича, д. 8, ГАЗ бежевого цвета, Н053ЕН77,
  • ул. Кибальчича, д. 2, «Фольксваген» черного цвета, О268УТ40,
  • ул. Клюквина, д. 19, ВАЗ 21099 серебристого цвета, К963ОУ40,
  • ул. Петра Тарасова, д. 18, «Рено Меган» светло-серого цвета, Т019ЕМ199,
  • ул. Петра Тарасова, д. 33, «Ниссан2 цвета баклажан, О102ТА40.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 15.10.2021 15:20 1 535
Тэги: авто транспорт
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