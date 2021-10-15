Горуправа Калуги ищет владельцев 14 брошенных машин

В пятницу, 15 октября, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев 14 брошенных автомобилей. Осмотр машин специализированной комиссией пройдет 21 октября с 10:00 до 13:00. Собственников приглашают на нем присутствовать.

В рамках осмотра будет решаться вопрос об эвакуации транспорта на спецстоянку.

ул. Плеханова, д. 12, ВАЗ 2115 серебристого цвета,

ул. Плеханова, д. 12 ВАЗ 2112 вишневого цвета, М215КХ40,

ул. Московская, д. 178, «Ока» зеленого цвета, А178МУ40,

пер. Литейный, д. 3, БМВ черного цвета, Т708МВ67,

ул. Карла Либкнехта, д. 1, «Газель» синего цвета, Н430ЕХ40,

ул. Моторная, д. 15, ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета, Р643КО40,

ул. Моторная, д. 15, «Киа Рио» черного цвета, Н168ВН40,

ул. Суворова, д. 17, «Ниссан» белого цвета, К895ХР40,

ул. Пухова, д. 23а, «Ленд Ровер» черного цвета, Н121ТМ40,

ул. Кибальчича, д. 8, ГАЗ бежевого цвета, Н053ЕН77,

ул. Кибальчича, д. 2, «Фольксваген» черного цвета, О268УТ40,

ул. Клюквина, д. 19, ВАЗ 21099 серебристого цвета, К963ОУ40,

ул. Петра Тарасова, д. 18, «Рено Меган» светло-серого цвета, Т019ЕМ199,

ул. Петра Тарасова, д. 33, «Ниссан2 цвета баклажан, О102ТА40.

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