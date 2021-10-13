Главные новости в Калужской области 13 октября: срезанные урны и стрельба на улице Кирова

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 13 октября.

Вспоминаем Сочи

Исполнилось ровно 8 лет, как по Калуге несли огонь Олимпиады в Сочи. Тогда к этому событию спилили урны. Мы проверили, вернули ли их к 2021 году. Смотрите фоторепортаж.

Стрельба в центре Калуги

В Калуге задержан 35-летний мужчина, который на улице Кирова стрелял из окна автомобиля из автомата Калашникова.

Первые пациенты

На Грабцевском шоссе 13 октября октрылся новый госпиталь для больных коронавирусом.

Ночной объезд

Грабцевское шоссе и дорогу на Турынино в Калуге будут перекрывать по ночам 14 и 15 октября. Объезжать придется по окружной.

Контроль за масками

Власти Калужской области запретили пускать в школы и детские сады родителей без масок. В школах из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение 12 классов.

Новый рекорд

В Калужской области за сутки выявили 150 новых случаев коронавируса. Это рекорд за осень 2021 года. Смертность также растет.

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