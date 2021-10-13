Что изменилось в Калуге за 8 лет с момента массового попила урн ради олимпийского огня

В среду, 13 октября, исполняется ровно 8 лет с того момента, как в Калужской области прошла эстафета огня XXII зимних Олимпийских игр.

В целях безопасности по маршруту следования факелоносцев спилили все урны, которые были на каждой остановке.

Притом, что калужане не могли нарадоваться тому факту, что незадолго до эстафеты практически весь центр города наконец-то заставили урнами, которые еще и регулярно убирали.

Они были установлены чуть ли не через каждые сто метров и город стал заметно чище.

- Это было требование безопасности, - объяснил тогда причины срезания урн бывший тогда начальником управления городского хозяйства горуправы Калуги, а ныне министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ. - Нас оно, конечно, совершенно не устраивало, так как это чревато беспорядком, в том числе и в день проведения эстафеты. Но мы обязаны были это сделать. К сожалению, у нас не было другого выхода.

По словам Суслова, всего срезали порядка 1500 урн. Вернуть их обещали на калужские улицы в течение недели.

Также по пути следования факелоносцев заварили все канализационные люки.

Однако если люки разварили быстро, то работы по возвращению урн затянулись. Калужане хорошо помнят, что появились урны далеко не сразу и далеко не везде, где были до этого.

Прошло огромное количество времени, и мы решили посмотреть, а как обстоит дело с урнами на остановках общественного транспорта в наши дни?

Тем более, что жалобы от калужан на их отсутствие периодически продолжают поступать до сих пор.

Мы прошлись по маршруту факелоносцев и посмотрели, как обстоит дело с урнами сейчас.

Понятно, что за 8 лет обстановка, как и остановки, менялись неоднократно, однако культурному калужанину, которому надо после выхода из троллейбуса выкинуть билетик, это неважно. Важно – как изменился этот аспект жизни любого горожанина, чистоту чтящего, за годы? Стало ли лучше или, наоборот, хуже?

Ответы на эти вопросы мы и отправились искать на маршруте олимпийского огня.

Маршрут эстафеты олимпийского огня в Калуге.

Трип по остановкам

Все 18 километров факелоносного маршрута, форма которого на карте Калуги в свое время изрядно повеселила калужан, мы, конечно, не осилили.

Да оно и не требовалось – для понимания общей картины достаточно было посмотреть, как обстоит дело в центре города. Ведь львиная доля урн находится сейчас и нещадно спиливалась тогда именно там.

Начали с автобусной остановки на улице Гагарина 6а\47. Урн тут нет. Хотя в 2012 году, согласно данным панорам Яндекса, их было в достатке.

Когда мы дошли до ТРЦ «XXI век» по улице Кирова 1 то обнаружили, что даже возле остановки одного из самых крупных торгово-развлекательных центров в Калуге нет необходимой емкости. Хотя в 2012 году все как положено.

Дальше мы дошли до кинотеатра Центрального по улице Кирова 27. Урн нет, но только у одного из павильонов, а у остальных имеются. Но справедливости ради надо сказать что их не было и в 2013 году.

На остановках на противоположной стороне улицы у дома № 64 урн в 2021 году тоже нет, хотя до эстафеты олимпийского огня они были.

Повернув налево мы оказались на остановке у первой аптеки на улице Ленина. Честно сказать, увиденное вызвало недоумение.

Скорее всего на этом месте и должна была быть урна, но почему-то по непонятным причинам ее там нет. Срезали ее после установки или же целых 8 лет назад, остается загадкой, но эта дырка вместо урны там есть.

Всего мы проверили 18 остановок общественного транспорта в центре города и на 6 из них не обнаружилось необходимых емкостей.

Последняя из посещенных нами остановок, где нет урн, обнаружилась на улице Степана Разина 6, недалеко от КГУ им. К. Э. Циолковского на остановке.

А вот в далеком 2012 году все на своих местах.

В рамках этой темы, мы поинтересовались в Управлении городского хозяйства городской управы Калуги, а планируется ли установка урн возле остановок общественного транспорта и если да, то когда и где именно?

Оперативно дать ответ на наш запрос, они не смогли. Как только мы получим официальную информацию, мы ее обязательно опубликуем.

Дорогие читатели, а как вы считаете достаточно ли в Калуге урн или их не хватает? И где именно?

Эстафета олимпийского огня 8 лет назад стала для нашего города ярким событием. Хотите освежить его в памяти? Смотрите нашу онлайн трансляцию с этого события.

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