В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 767, сообщили в среду, 13 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 150 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за осень 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 49 971.

За последние сутки в нашем регионе 144 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 540 калужан.

На лечении остаются 1664 человека.

По всей России выявлены за сутки 28 717 случаев коронавируса. За весь период - 7 861 681. Выписан за сутки – 21 801, за весь период – 6 916 086. За последние сутки в стране от ковида умерли 984 человека, за все время – 219 329.

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