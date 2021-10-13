В Калужской области 12 школьных классов перевели на дистанционное обучение, болеет 4,6% педагогов

В школах Калужской области 12 классов перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом и ОРВИ учеников. Об этом во вторник, 12 октября, на заседании оперативного штаба в правительстве сообщил заместитель министра образования и науки региона Денис ЗУБОВ.

По его словам, коронавирусом болеют 10 школьников. Из-за этого семь классов в Обнинске учатся дистанционно.

ОРВИ заболели 66 школьников. На дистанционку перевели пять классов.

Также замминистра сообщил, что на больничном находятся 4,6% педагогов.

Ранее замгубернатора Калужской области Константин Горобцов запретил пускать в школы и детские сады родителей без масок.