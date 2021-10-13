Власти Калужской области запретили родителям заходить в детские сады и школы без маски

Заместитель губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в детских садах и школах. Об этом он заявил во вторник, 12 октября, на заседании оперативного штаба.

- Начните с детских садов, - поручил Горобцов. - Утром приводят родители детей в группу без масок, заходят на территорию группы… Дайте жесткую команду руководителям учреждений это запретить.

Масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции действует в Калужской области до 31 октября. Однако высока вероятность, что его продлят еще на месяц или два. В последние недели в нашем регионе фиксируется рост заболеваемости ковидом. В больницах все больше госпитализированных с этим диагнозом.