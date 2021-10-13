В Калуге две улицы перекроют для ремонтных работ

В Калуге участки улицы 40 лет Октября и Грабцевского шоссе перекроют ночью 14 и 15 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

По улице 40 лет Октября нельзя будет проехать с 00:00 до 01:00 14 октября на участке от улицы Овражной до окружной дороги. Объезд будет осуществляться по окружной дороге, улице Болдина и Восточному проезду.

Грабцевское шоссе в районе Нефтебазы закроют для транспорта с 00:00 до 01:00 15 октября. Объехать можно будет по окружной дороге, улицам Тарутинской и Зерновой.

- Просим водителей быть внимательными на дорогах и приносим извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении городского хозяйства.

Схема перекрытия улицы 40 лет Октября ночью 14 октября.

Схема перекрытия Грабцевского шоссе ночью 15 октября.