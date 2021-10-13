В Калуге задержан пассажир «Лады», который стрелял из автомата на улице Кирова

В Калуге сотрудники ДПС задержали водителя и пассажиров легкового автомобиля «Лада», из открытого окна которого велась стрельба на улице Кирова. Об этом сообщили 13 октября в городском отделе ГИБДД.

Как отметили полицейские, патруль заметил в центре города автомобиль, пассажир которого ехал на переднем сиденье и стрелял из открытого окна.

Инспекторы начали преследование, подали сигнал об остановке, и «Лада» остановилась у дома №33 по улице Московской. Внутри находились четверо молодых мужчин и девушка.

- У пассажира, который находился на переднем пассажирском сиденье, в руках был обнаружен предмет, похожий на автомат Калашникова, - подчеркнули в ГИБДД.

UPD. В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По версии следствия, 35-летний мужчина 6-10 раз выстрелил в воздух из охолощенной модели автомата Калашникова.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сейчас полиция устанавливает, что именно он хотел показать своей стрельбой.