Главные новости Калужской области на выходных: подробности о Синих мостах, чума и смерть журналиста
Главные калужские новости на выходных, 9-10 октября. Собрали в одной публикации всё, что вы могли пропустить:
Стали известны подробности о реконструкции Синих мостов. Когда, за какие деньги и что именно там сделают.
Директор калужской школы не смогла стать лучшей в России, но удивила на пресс-конференции.
Роспотребнадзор начал запрещать мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Первыми пострадали спортсмены.
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Калужской области. Впервые животных убивают на крупной ферме.
Установлен новый осенний рекорд по коронавирусу в Калужской области. Год назад в это время заболевших было в два раза меньше.
Новые остановки и тротуар обустроят на Правом берегу.
Калужский минздрав отреагировал на публикацию о смерти журналиста Константина Кисова.
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