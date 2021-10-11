Главные новости Калужской области на выходных: подробности о Синих мостах, чума и смерть журналиста

Главные калужские новости на выходных, 9-10 октября. Собрали в одной публикации всё, что вы могли пропустить:

Стали известны подробности о реконструкции Синих мостов. Когда, за какие деньги и что именно там сделают.

Директор калужской школы не смогла стать лучшей в России, но удивила на пресс-конференции.

Роспотребнадзор начал запрещать мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Первыми пострадали спортсмены.

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Калужской области. Впервые животных убивают на крупной ферме.

Установлен новый осенний рекорд по коронавирусу в Калужской области. Год назад в это время заболевших было в два раза меньше.

Новые остановки и тротуар обустроят на Правом берегу.

Калужский минздрав отреагировал на публикацию о смерти журналиста Константина Кисова.