В Калужской области в 80 населенных пунктах введен карантин по африканской чуме свиней

В Калужской области два крупных очага африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Кировском районе и под Обнинском. В карантинную зону попали 80 населенных пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и Обнинска, сообщили в субботу, 9 октября, на заседании противоэпизоотической комиссии, которое провел министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

Как сообщил председатель комитета ветеринарии Сергей Соколовский, очагами АЧС признаны СНТ «Электрон» на границе Обнинска и Жуковского района, а также кировский свинокомплекс ООО «Рассвет плюс Юг» у деревни Якимово.

Впервые в нашем регионе чума выявлена на крупном животноводческом предприятии. Свиней там придется уничтожить, так как АЧС поражает до 100% животных. При этом болезнь не представляет опасности для людей.

В 80 населенных пунктах, где введен карантин, временно запретили продавать свиней и свинину домашнего производства.