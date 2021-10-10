В Калужской области 10 октября установлен осенний рекорд по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 753, сообщили в воскресенье, 10 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 145 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за осень 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 49 531.

За последние сутки в нашем регионе 140 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 106 калужан.

На лечении остается 1672 человека.

По всей России выявлены за сутки 28 647 случаев коронавируса. За весь период - 7 775 365. Выписаны за сутки – 17 274, за весь период – 6 858 119. За последние сутки в стране от ковида умерли 962 человека, за все время – 216 415.

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