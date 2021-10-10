В Калуге реконструкция Синих мостов продлится два года и обойдется в 1,5 миллиарда рублей

В Калуге продолжается работа над созданием проекта реконструкции путепровода Синие мосты. Его планируется подготовить уже осенью, а стройка должна начаться в январе или феврале 2022 года. Некоторые подробности об этом в эфире «Ника ТВ» 9 октября сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, общая стоимость реконструкции составит около 1,2-1,5 миллиарда рублей. Ранее стало известно о выделении Калуге бюджетного инфраструктурного кредита на реконструкцию Синих мостов в 548 миллионов под 3% годовых. Оставшуюся сумму чиновники также планируют получить по программе инфраструктурных займов в следующем году. Но работа будет вестись поэтапно, так что ее начнут до того, как на счету появится вся необходимая сумма.

Реконструкция Синих мостов займет около полутора-двух лет, сообщил Денисов. Перекрывать движение на путепроводе, вероятно, будут, однако власти планируют до минимума сократить такой период.

Городской голова также рассказал, что дорога будет расширена.

- Планируется четыре полосы – это один из вариантов реконструкции Синих мостов, - заявил Денисов. - Улица Путейская, Глаголева, Тарутинская, Зерновая, Степной проезд – все эти объекты попадут в зону влияния объекта и будут реконструированы. Появятся дополнительные полосы, появятся современные светофорные объекты интеллектуального типа, которые позволяют подстраиваться под время суток, под трафик, под наполняемость. Это все позволит в целом разгрузить и решить проблему Синих мостов.