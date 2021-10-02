В Калуге Синие мосты планируется расширить до двух полос в каждую сторону

В Калуге путепровод Синие мосты планируется расширить до двух полос в каждую сторону. В эфире телеканала «Ника ТВ» об этом сообщил начальник управления капитального строительства Калуги Виталий ЛЕОНОВ.

- Будет изменена схема дорожного движения на данном участке дороги. Сейчас проектировщиками предлагается вариант уширения путепровода, создание двухполосного движения в каждую из сторон, - заявил Леонов.

На данный момент создается проект реконструкции. Этим занимается компания из Ивановской области, выигравшая конкурс. По словам Леонова, проект может быть готов в октябре, а до конца года он должен пройти государственную экспертизу.

Непосредственно реконструкция начнется в начале 2022 года. Ранее в правительства Калужской области заявляли, что она займет около двух лет.

- Планируется три этапа производства работ, - пояснил Леонов. - При том, что некоторые этапы очень сильно взаимосвязаны друг с другом. Это этап по улице Глаголева, сам путепровод Синие мосты, это часть улицы Тарутинской до 25 школы. Почему это большой инфраструктурный объект? Потому что перекладка всех сетей, коммуникаций, строительство нового ливневого коллектора протяженностью около трех километров, устройство линий электропередач. Это значительный объект, который позволит разгрузить улицы Тарутинскую, Глаголева примерно на 40%.

Сейчас на мосту одна полоса в каждую сторону.

Каким образом автомобилисты будут объезжать участок, на котором будут вестись работы, станет известно после согласования проекта. Пока Леонов лишь высказал предположения:

- В рамках проекта будут разработаны схемы ременного дорожного движения, схемы объезда. Возможно, это будет через Зерновую. Возможно, через Степной проезд. Возможно, это будет ограничение движения по полосности.

Напомним, 30 сентября стало известно о выделении Калуге бюджетного инфраструктурного кредита на реконструкцию Синих мостов и ближайших к ним перекрестков. По предварительным данным, речь идет о 548 миллионах под 3% годовых.