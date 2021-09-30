Калуга получит инфраструктурный кредит на реконструкцию Синих мостов

Калуга получит федеральные деньги на реконструкцию Синих мостов. О выделении инфраструктурного бюджетного кредита в четверг, 30 сентября, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Спасибо Заместителю Председателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину руководителям федеральных министерств за положительное заключение по проекту. Сегодня наша заявка одобрена на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, - заявил Шапша.

По словам главы региона, модернизация Синих мостов позволит увеличить среднюю скорость движения в два раза, а задержки транспорта сократятся в 3,5 раза.

Напомним, в начале 2021 года городские власти сообщали, что реконструкция Синих мостов обойдется минимум в 500 миллионов рублей.

Математическую модель движения транспорта в районе Синих мостов разработала петербургская компания Simetra. Она предполагает установку новых светофоров, расширение проезжей части, выделение отдельных полос для поворотов направо и налево.

В начале сентября Калужской области одобрили выделение инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство канатной дороги через Оку в Калуге и закупку 100 газомоторных автобусов для Обнинска. Ставка по таким кредитам составит 3% годовых.

UPD. Чуть позже пресс-служба правительства Калужской области сообщила, что на реконструкцию Синих мостов выделено 548 миллионов рублей. Работы планируется провести в ближайшие два года.

Представляя проект перед правительственой комиссией, Владислав Шапша рассказал, что реконструкция позволит расширить жилищное строительство в этом районе города. До 2028 года там планируется возвести не менее 400 тысяч квадратных метров жилья.