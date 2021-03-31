В Калуге реконструкция Синих мостов обойдется минимум в 500 миллионов рублей

В пятницу, 2 апреля, в Калуге планируется объявить торги на проектирование реконструкции Синих мостов и прилегающих к ним участков улиц общей протяженностью около 3,5 километра. Начальная цена контракта составит чуть более 10 миллионов рублей, сообщили 30 марта на совещании, которое провел городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Проект будет подготовлен с учетом рекомендаций петербургской компании Simetra, разработавшей по заказу городской управы Калуги транспортную модель для Синих мостов. Модель предусматривала увеличение средней скорости в районе Синих мостов в два раза, до 34,5 километра в час. Время задержки автомобиля должно сократиться в три с половиной — со 167 до 48 секунд. Существенно должна снизиться и аварийность.

Планируется, что проект будет реализован в три этапа, сообщает городская управа. На первом будет реконструирован примыкающий к Синим мостам участок улицы Глаголева, на втором – сами Синие мосты и прилегающий к ним участок Степного проезда до Зерновой улицы, на третьем – участок Зерновой до школы №25.

По предварительным оценкам, реконструкция Синих мостов обойдется по меньшей мере в 500 миллионов рублей. Но скорее всего, с учетом того, что придется перекладывать коммуникации и отчуждать земельные участки, стоимость проекта будет еще выше. Но в городской управе рассчитывают, что с этим проектом удастся войти в одну из федеральных программ.

- Есть вероятность, что мы получим отдельно деньги, в рамках федеральной программы реконструкции мостовых сооружений, - приводит слова Денисова. - Я уверен, что эта программа в ближайшие годы начнет реализовываться, и мы получим понятный для всех источник финансирования. И задача городских властей калужских – подготовить заявки с экспертизами, чтобы мы были в числе первых регионов, которые получат денежные средства.

С участием федерального бюджета городские власти намерены реализовать и другой проект, предусматривающий реконструкцию дороги, соединяющей улицу Светлую с развязкой на окружной. По словам Дмитрия Денисова, заявка на участие в федеральной целевой программе стимулирования развития жилищного строительства уже подготовлена.