$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

В Калуге реконструкция Синих мостов обойдется минимум в 500 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: скриншот с видео.
Опубликовано: 31.03.2021 09:43 5 663
В Калуге реконструкция Синих мостов обойдется минимум в 500 миллионов рублей

В пятницу, 2 апреля, в Калуге планируется объявить торги на проектирование реконструкции Синих мостов и прилегающих к ним участков улиц общей протяженностью около 3,5 километра. Начальная цена контракта составит чуть более 10 миллионов рублей, сообщили 30 марта на совещании, которое провел городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Проект будет подготовлен с учетом рекомендаций петербургской компании Simetra, разработавшей по заказу городской управы Калуги транспортную модель для Синих мостов. Модель предусматривала увеличение средней скорости в районе Синих мостов в два раза, до 34,5 километра в час. Время задержки автомобиля должно сократиться в три с половиной — со 167 до 48 секунд. Существенно должна снизиться и аварийность.

Планируется, что проект будет реализован в три этапа, сообщает городская управа. На первом будет реконструирован примыкающий к Синим мостам участок улицы Глаголева, на втором – сами Синие мосты и прилегающий к ним участок Степного проезда до Зерновой улицы, на третьем – участок Зерновой до школы №25.

По предварительным оценкам, реконструкция Синих мостов обойдется по меньшей мере в 500 миллионов рублей. Но скорее всего, с учетом того, что придется перекладывать коммуникации и отчуждать земельные участки, стоимость проекта будет еще выше. Но в городской управе рассчитывают, что с этим проектом удастся войти в одну из федеральных программ.

- Есть вероятность, что мы получим отдельно деньги, в рамках федеральной программы реконструкции мостовых сооружений, - приводит слова Денисова. - Я уверен, что эта программа в ближайшие годы начнет реализовываться, и мы получим понятный для всех источник финансирования. И задача городских властей калужских – подготовить заявки с экспертизами, чтобы мы были в числе первых регионов, которые получат денежные средства.

С участием федерального бюджета городские власти намерены реализовать и другой проект, предусматривающий реконструкцию дороги, соединяющей улицу Светлую с развязкой на окружной. По словам Дмитрия Денисова, заявка на участие в федеральной целевой программе стимулирования развития жилищного строительства уже подготовлена.

Дмитрий Ивьев , Фото: скриншот с видео.
Опубликовано: 31.03.2021 09:43 5 663
Тэги: авто дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать брокера для работы с Форекс и об этом не пожалеть?
Охранная система – верный способ защиты бизнеса
Особенности и показания для удаления зуба мудрости

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru