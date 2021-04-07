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Как в Калуге избавят от пробок Синие мосты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 15:04 7 3731
Как в Калуге избавят от пробок Синие мосты

В Калуге движение в районе Синих мостов планируют улучшить с помощью реконструкции нескольких прилегающих перекрестков. В среду, 7 апреля, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в социальных сетях выложил математическую модель движения транспорта в районе Синих мостов, которую разработала петербургская компания Simetra.

- Этой работе предшествовали полевые исследования в течение полугода: измерялась интенсивность движения на Синих мостах и примыкающих к ним улицах, длина очередей автомобилей, определялись характерные для этого района часы «пик», - подчеркнул Денисов.

Что предлагают проектировщики для улучшения ситуации на Синих мостах.

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По мнению проектировщиков, реконструировать на Синих мостах нужно не только перекрестки, но и остановочные пункты.

На пересечении улиц Глаголева и Путейской предлагается расширить проезжую часть, установить светофор и островки безопасности.

Ранее мы сообщали, что, по предварительным оценкам, реконструкция Синих мостов обойдется по меньшей мере в 500 миллионов рублей. Но скорее всего, с учетом того, что придется перекладывать коммуникации и отчуждать земельные участки, стоимость проекта будет еще выше. Но в городской управе рассчитывают, что с этим проектом удастся войти в одну из федеральных программ.

- Есть вероятность, что мы получим отдельно деньги, в рамках федеральной программы реконструкции мостовых сооружений, - пояснял Денисов. - Я уверен, что эта программа в ближайшие годы начнет реализовываться, и мы получим понятный для всех источник финансирования. И задача городских властей калужских – подготовить заявки с экспертизами, чтобы мы были в числе первых регионов, которые получат денежные средства.

Пробки в районе пересечения улиц Глаголева, Путейской, Тарутинской и Зерновой возникают в Калуге регулярно. Накануне движение стояло во все стороны из-за сломавшегося троллейбуса.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 15:04 7 3731
Тэги: авто дороги
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