Движение на Синих мостах в Калуге остановилось днем 6 апреля

Днем во вторник, 6 апреля, в Калуге затруднено движение на Синих мостах. Очевидцы сообщают, что на перекрестке сломался троллейбус.

Пробки образовались на улицах Глаголева, Тарутинской, Путейской и Зерновой.

Напомним, Синие мосты – одно из самых проблемных для автомобилистов Калуге мест. На прошлой неделе власти города заявляли, что на реконструкцию необходимо минимум 500 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос с разработкой проекта.