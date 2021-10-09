Роспотребнадзор запретил проводить полумарафон в Калужской области из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Калужской области по требованию Роспотребнадзора отменен полумарафон, который должен был состояться 10 октября в окрестностях деревни Петрово Боровского района. Об этом вечером в пятницу сообщили организаторы соревнований.

- Друзья, мы вынуждены сообщить об отмене забега в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, - говорится в сообщении организаторов. - Сегодня вечером мы получили уведомление от Управления Роспотребнадзора по Калужской области. Мы пытались согласовать различные варианты, но заболеваемость растет, и все, что мы можем сейчас сделать, это пожелать всем крепкого здоровья.

В соревнованиях планировали участвовать около 500 человек. Они должны были пробежать дистанции от 300 метров до 21,1 километра.

Информации об отмене Обнинского атомного полумарафона, запланированного на 9 октября, не поступало.

Напомним, с конца сентября в Калужской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В пятницу, 8 октября, было выявлено максимальное за осень количество новых случаев.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ограничить проведение массовых мероприятий в Калуге и области.

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко допустил новый локдаун, если люди не будут вакцинироваться.