В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 744, сообщили в пятницу, 8 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 144 новых случаев заражения ковидом. Это рекорд за осень. Общее количество заболевших выросло до 49 248.

За последние сутки в нашем регионе 191 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 46 795 калужан.

На лечении остаются 1709 человек.

По всей России выявлены за сутки 27 246 случаев коронавируса. За весь период - 7 717 356. Выписаны за сутки – 20 566, за весь период – 6 819 796. За последние сутки в стране от ковида умерли 936 человек, за все время – 214 485.

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