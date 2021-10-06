Роспотребнадзор порекомендовал ограничить массовые мероприятия в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последнюю неделю резко выросло количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. Эту проблему в среду, 6 октября, обсудили на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана РОЖКОВА порекомендовала увеличить количество единиц общественного транспорта. По ее словам, это поможет избежать скопления людей на остановках. Также Рожкова выступила за ограничение проведения массовых мероприятий.

Эти предложения поддержал заместитель губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ. Он поручил возобновить работу административных комиссий и усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм.

- Сегодня у нас распространяется инфекция, потому что все забыли, что нужно соблюдать элементарные меры – масочный режим, дистанцию, санитарную обработку транспорта и общественных мест, - заявил Горобцов.

Он напомнил о необходимости переноса на более благоприятный период крупных массовых мероприятий. Также замгубернатора поручил возобновить обязательную проверку температуры на входах в различные учреждения.

Какие именно мероприятия будут перенесены и смогут ли пройти запланированные в Калуге на ближайшие недели концерты, пока не сообщается.

Масочный режим в Калужской области действует до 31 октября.

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