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Министр здравоохранения Калужской области допустил новый локдаун при росте заболеваемости коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2021 13:08 4 477
Министр здравоохранения Калужской области допустил новый локдаун при росте заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО в четверг, 7 октября, в ходе прямой линии в социальных сетях допустил введение нового локдауна в случае, если заболеваемость коронавирусом будет расти.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, который спросил, не закроют ли нас опять, Пахоменко отметил, что это может произойти, если люди не будут прививаться и соблюдать санитарные нормы.

По словам министра, есть определенные пороговые показатели, когда нужно вводить жесткие меры. Это произойдет, если заболевших будет слишком много для того, чтобы система здравоохранения с ними справилась.

- Но планов пока таких нет, - подчеркнул Пахоменко.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что в нашем регионе только 4000 человек, привитых от коронавируса, заразились этой болезнью. Также стало известно, когда откроется ковидный госпиталь на Грабцевском шоссе в Калуге.

В начале октября в Калужской области наблюдается резкий рост количества госпитализированных с COVID-19.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2021 13:08 4 477
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение константин пахоменко
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