В Калужской области только 4000 человек заболели коронавирусом после прививки
В Калужской области за весь период вакцинации от коронавируса 4000 привитых пациентов заболели ковидом. Об этом в четверг, 7 октября, в ходе прямой линии в социальных сетях сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.
Он отметил, что всего в нашей области вакцинированы 306 000 жителей. То есть заболело около 1,3% от тех, кто привился.
По словам Пахоменко, у привитых калужан, которые все же заразились ковидом, заболевание проходит в легкой форме.
Напомним, ранее в правительстве региона заявляли, что среди госпитализированных пациентов с коронавирусом привитых – около 1%.
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