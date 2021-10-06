В Калужской области только 1% госпитализированных с коронавирусом был вакцинирован

В калужских больницах среди госпитализированных с коронавирусом только 1% был вакцинирован от этой болезни. Об этом в среду, 6 октября, на заседании оперативного штаба в правительстве заявил заместитель губернатор региона Константин ГОРОБЦОВ.

- У нас только один процент среди заболевших и попавших с коронавирусом в больницу – это привитые, - подчеркнул Горобцов, обращаясь к главам муниципалитетов. - И то это люди, у которых много хронических заболеваний. Объясняйте это гражданам.

Чиновникам поручили активнее вести разъяснительную работу.

На данный момент в области вакцинированы от коронавируса 305 432 человека – 47% от плана. В прививочных пунктах есть три вакцины – «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт».

За последнюю неделю в Калуге и области резко выросло число госпитализированных с COVID-19.

Власти региона заявили о необходимости введения новых ограничений.