Директор калужской школы не смогла стать лучшей в России, но удивила на пресс-конференции

Как мы уже рассказывали, руководитель калужской школы №13 Оксана Милованова вошла в пятерку главных финалистов на конкурсе «Директор года России». Вечером в пятницу, 8 октября, стало известно, что победу в итоге одержала директор областной гимназии им. Е.М. Примакова Майя Майсурадзе из Московской области. Об этом сообщили в федеральном министерстве просвещения.

Однако, как отметили в министерстве образования и науки Калужской области, Оксана Милованова стала главным героем пресс-конференции – одного из этапов конкурса.

Она рассказала, что главный помощник директора - это ребенок начальных классов, который обладает интуитивной реакцией: если он огорчен - в школьной структуре что-то замкнуло.

Также на пресс-конференции обсуждали период пандемии. Директор 13-й школы Калуги отметила, что учитель в этот период выполнял важнейшую социальную функцию стабилизатора общества. Оксана Милованова использовала необычные образы и метафоры. Например, в истории про комфортную перекладинку во Вселенной у каждого из нас.

Видеозапись пресс-конференции.

- Призовое место на конкурсе «Директор года России» войдет в число важнейших событий года, а для Оксаны Владимировны станет продолжением прошлогоднего достижения - открытия центра цифрового образования IT-CUBE, - заявили в калужском министерстве. - Наши поздравления! С победой!