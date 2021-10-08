Директор калужской школы №13 вошла в пятерку лучших в России

Директор школы №13 Калуги Оксана МИЛОВАНОВА вошла в пятерку главных финалистов конкурса «Директор года России – 2021». На этой неделе испытания для руководителей учреждений образования проходят в Московской области. А имя победителя станет известно в пятницу, 8 октября.

Вместе с Оксаной Миловановой на победу претендуют директор образовательного центра «Южный город» (Самарская область) Владимир Кильдюшкин, директор областной гимназии им. Е.М. Примакова (Московская область) Майя Майсурадзе, директор лицея «Иннополис» (Татарстан) Надежда Сулимова и директор образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» (Белгородская область) Инна Тяпугина.

В предыдущем этапе также участвовал директор школы №45 Калуги Антон Ковалев, однако в главный финал он не прошел.

Завершающий этап конкурса состоит из двух частей – «Педагогический совет» и «Пресс-конференция». Директора проведут педсовет с коллективом подмосковной школы, а затем ответят на вопросы. Оценивать работу педагогов будет жюри.

Оксана Милованова.

Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце в Москве 10 октября, сообщили в министерстве просвещения России.

Отметим, что ранее Милованова рассказывала в интервью нашему изданию о своем пути в педагоги.