В Калуге обустроят новые остановки и тротуар на Тульском шоссе в 2022 году
В 2022 году в Калуге планируется построить тротуары, заездные карманы и автобусные остановки на Тульском шоссе в районе перекрестка с улицей Энергетиков. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в городской управе.
Сейчас для этого объекта готовится проект. Документ будет готов к концу 2021 года, сообщил представитель управления капитального строительства Антон Демин.
- Границы проектирования - от улицы Энергетиков до проезда Энтузиастов, - приводит слова Демина пресс-служба городской управы. - Уже согласован план трассы, выполнены инженерные изыскания.
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