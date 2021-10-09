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В Калуге обустроят новые остановки и тротуар на Тульском шоссе в 2022 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.10.2021 08:31 0 166
В Калуге обустроят новые остановки и тротуар на Тульском шоссе в 2022 году

В 2022 году в Калуге планируется построить тротуары, заездные карманы и автобусные остановки на Тульском шоссе в районе перекрестка с улицей Энергетиков. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в городской управе.

Сейчас для этого объекта готовится проект. Документ будет готов к концу 2021 года, сообщил представитель управления капитального строительства Антон Демин.

- Границы проектирования - от улицы Энергетиков до проезда Энтузиастов, - приводит слова Демина пресс-служба городской управы. - Уже согласован план трассы, выполнены инженерные изыскания.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.10.2021 08:31 0 166
Тэги: авто дороги
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