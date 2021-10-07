Главные новости в Калужской области 7 октября: локдаун из-за роста заболеваемости и бабушка-герой

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 7 октября.

Нас закроют?

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко допустил новый локдаун, если жители региона не будут вакцинироваться от COVID-19. По его словам, рост заболеваемости может привести к тому, что медики не будут справляться с потоком пациентов. И из-за этого всем вновь придется сидеть дома. А Роспотребадзор уже заговорил о новых ограничениях.

Вакцина помогает

В качестве доказательства эффективности вакцинации Пахоменко привел статистику: из 306 тысяч привитых в Калужской области ковидом заболели только 4 тысячи человек. Это 1,3%.

Дата названа

Новый госпиталь для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе в Калуге должен открыться 11 октября.

Хитрая бабушка

А в Обнинске мошенники пытались обмануть 90-летнюю бабушку по стандартной схеме со звонком «ваша дочь попала в ДТП». Но преступники сами попались на удочку пенсионерки.

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