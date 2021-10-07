В Калужской области 90-летняя женщина обманула мошенников

В Калужской области 90-летняя жительница Обнинска обманула мошенника, который ей позвонил и вымогал деньги. Об этом случае в четверг, 7 октября, сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила преступление. Чтобы не возбуждать уголовное дело, он потребовал 200 тысяч рублей. Бабушка по телефону сказала, что согласна, а потом позвонила и дочери, и в полицию.

В результате курьера, который приехал за деньгами, уже ждали оперативники.

Сейчас расследование по этому делу продолжается.