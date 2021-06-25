Главные новости в Калужской области 25 июня: дорогостоящие тесты, предупреждения МЧС, возврат многомиллионной премии

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Предупреждения МЧС

В МЧС по Калужской области несколько раз предупреждали людей об изменениях погоды за этот день. Сначала они пророчили грозу, которая прошла только утром, а не сохранилась до конца дня, как обещали. Затем уже на выходные предупредили о непрекращающейся аномальной жаре.

Напоследок спасатели вновь опубликовали объявление о грозе с градом.

Слишком дорогие тесты

В Краснодарском крае туристам запретили заселяться в отели без прививок от коронавируса. Тогда калужане стали отказываться от путевок. Одной из самой популярных причин отмены поездок стала цена ПЦР-тестов.

Заявление Минздрава

В калужском Минздраве рассказали, нужно ли делать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса. Оказалось, что делать тест на антитела и проходить обследования не нужно.

Обязательная вакцинация

В Роспотребнадзоре анонсировали расширение списка регионов, в которых введут обязательную вакцинацию от коронавирсу. В списке появится еще восемь субъектов. Однако на данный момент не уточняется, войдет ли туда Калужская область.

Многомиллионная премия министра

Прокуратура Калужской области подала иск о возвращении в казну премии, выплаченной бывшему министру здравоохранения. Многомилионную сумму ему выплатили еще в конце 2019 года.

На этом у нас все.

До понедельника!