Главные новости в Калужской области 25 июня: дорогостоящие тесты, предупреждения МЧС, возврат многомиллионной премии
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Предупреждения МЧС
В МЧС по Калужской области несколько раз предупреждали людей об изменениях погоды за этот день. Сначала они пророчили грозу, которая прошла только утром, а не сохранилась до конца дня, как обещали. Затем уже на выходные предупредили о непрекращающейся аномальной жаре.
Напоследок спасатели вновь опубликовали объявление о грозе с градом.
Слишком дорогие тесты
В Краснодарском крае туристам запретили заселяться в отели без прививок от коронавируса. Тогда калужане стали отказываться от путевок. Одной из самой популярных причин отмены поездок стала цена ПЦР-тестов.
Заявление Минздрава
В калужском Минздраве рассказали, нужно ли делать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса. Оказалось, что делать тест на антитела и проходить обследования не нужно.
Обязательная вакцинация
В Роспотребнадзоре анонсировали расширение списка регионов, в которых введут обязательную вакцинацию от коронавирсу. В списке появится еще восемь субъектов. Однако на данный момент не уточняется, войдет ли туда Калужская область.
Многомиллионная премия министра
Прокуратура Калужской области подала иск о возвращении в казну премии, выплаченной бывшему министру здравоохранения. Многомилионную сумму ему выплатили еще в конце 2019 года.
На этом у нас все.
До понедельника!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!