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МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 25 июня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.06.2021 09:02 2 1595
МЧС предупреждает о грозе в Калужской области 25 июня

В пятницу, 25 июня, местами по Калужской области ожидается гроза с сохранением в первой половине дня. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Калужской области.

Порывы ветра ожидаются до 12-17 м/с.

- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд, - сказано в сообщении спасателей.

Однако в Калуге дождь прошел около шести часов утра. Судя по прогнозам погоды, в дальнейшем сегодня осадков не ожидается. 

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.06.2021 09:02 2 1595
Тэги: происшествие мчс погода
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