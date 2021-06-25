Обязательную вакцинацию вводят еще в восьми регионах. Войдет ли в список Калуга?

Просто так отдохнуть и расслабиться на этих выходных калужанам, похоже, не получится.

В пятницу, 26 июня, глава Роспотребнадхора Анна ПОПОВА анонсировала расширение списка регионов, в которых введут обязательную вакцинацию.

- На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в десяти субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов,— объявила глава Роспотребнадзора.

Правда, умолчала о том, в каких именно. Между тем вероятность того, что Калужская область попадет в этот список имеется.

Согласно данным газеты «Коммерсант», которая свела данные по вакцинации от коронавируса в регионах в рейтинг, наш регион показывает не самые лучшие показатели. По состоянию на 22 июня, в нашем регионе вакцинировано 118 932 человека, что составляет 11,9% от всего населения региона. Это 58 место по России.

Удастся ли Калужской области избежать санкций Роспотребнадзора, узнаем в понедельник.