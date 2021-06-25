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В Калуге антипрививочники отказываются от путевок в Краснодарский край

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 25.06.2021 11:20 2 905
В Калуге антипрививочники отказываются от путевок в Краснодарский край

В четверг, 24 июня, в правительстве Краснодарского края сообщили, что 1 августа туристам без прививок от коронавируса запрещено вселяться в отели региона.

Однако уже в пятницу жители Калужской области, которые выступают против вакцинации, стали отказываться от путевок.

 - У меня таких отказов нет, - отмечает владелица одной из турфирм Калуги Ирина МЕРКЕШКИНА. – В основном люди привитые. В ту же Турцию единицы летят без привики по ПЦР-тестам. А вот у коллег, с которыми общаюсь, уже пошли такие отказы именно по причине нежелания делать прививку. Есть у нас в Калуге такие, кто категорически не желает ее делать.

Как правило, с проблемами стакливаются жители сельских районов Калужской области. Результаты ПЦР-тестов готовятся 4-5 дней, а действительны они всего три дня.

Конечно, существует срочный тест, который делают за сутки, но цена на него составляет примерно три тысячи рублей. У многих такой возможности нет, потому что в отпуск, в основном, отправляются семьями от трех человек. Соответственно потратить на тесты придется 9 или более тысяч.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 25.06.2021 11:20 2 905
Тэги: общество коронавирус
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