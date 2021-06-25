Спасатели напророчили Калуге грозу с градом и сильным ветром

В пятницу, 25 июня, в Калужской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток ожидается гроза, град, сильный дождь. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал, - сказано в сообщении спасателей. - Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Напомним, сегодня спасатели уже предупреждали калужан о жаре и утренней грозе.