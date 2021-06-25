МЧС предупреждает калужан об аномально жаркой погоде на выходных

В Калужской области ожидается аномально жаркая погода с 26 по 28 июня. Региональное ГУ МЧС опубликовало соответствующее предупреждение.

В сообщении спасателей сказано, что среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7- 12 градусов.

По прогнозам синоптиков, на выходных, тем не менее, ожидаются дожди, а похолодание начнется уже с понедельника.

- В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара, - отметили спасатели. - На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха.

Если рядом с вами из-за жары стало плохо человеку – немедленно позвоните в скорую помощь по телефонам 03 (со стационарного) или 103 (с мобильного телефона).