«Проходить тест на антитела перед вакцинацией смысла не имеет»: замминистра калужского минздрава Илья Соваков рассказал почему

В пятницу, 25 июня, заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ рассказал, нужно ли делать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса.

Как написал заместитель министра на своих страницах в соцсетях, наличие высокого уровня антител после перенесенного ковида не является противопоказанием для вакцинирования.

- Сейчас не существует единой отработанной методики измерения уровня антител после болезни, достаточного для создания у человека иммунитета, а также нет системы оценки быстроты адаптации антител, возникших после болезни, к мутирующим штаммам вируса, - отметил Соваков. - Проходить тест на антитела перед вакцинацией смысла не имеет.

Также в Минздраве напомнили, что перед прививкой медицинский работник проводит стандартный осмотр, поэтому каких-либо специальных обследований проходить не требуется.