Губернатор Владислав Шапша заявил, что прокуратура подала иск о возвращении в казну многомиллионной премии Алана Цкаева

Прокуратура Калужской области подала иск о возвращении в бюджет премии, выплаченной бывшему министру здравоохранения Алану ЦКАЕВУ в конце 2019 года. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях.

- Как и прежде, считаю важным разобраться в этом общественно-значимом вопросе, - отметил Шапша. - Это важно с точки зрения доверия к власти и прозрачности использования публичных финансов.

Напомним, Цкаев ушел в отставку 18 мая этого года.