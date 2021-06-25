Губернатор Владислав Шапша заявил, что прокуратура подала иск о возвращении в казну многомиллионной премии Алана Цкаева
Прокуратура Калужской области подала иск о возвращении в бюджет премии, выплаченной бывшему министру здравоохранения Алану ЦКАЕВУ в конце 2019 года. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях.
- Как и прежде, считаю важным разобраться в этом общественно-значимом вопросе, - отметил Шапша. - Это важно с точки зрения доверия к власти и прозрачности использования публичных финансов.
Напомним, Цкаев ушел в отставку 18 мая этого года.
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