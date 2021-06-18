Планы на проведение выпускного в Калуге в силе. Пока

Как мы уже писали, в России наблюдается серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом. Напомним, если вчера в стране было зафиксировано более 14 тысяч заболевших, то сегодня их число возросло до более чем 17 тысяч человек.

Коронавирусная зараза не миновала даже губернатора Калужской области Владислава Шапшу. Он, не зная о болезни, проигнорировал слабость в организме, отправился на пробежку и почувствовал себя плохо. Анализ в больнице показал, что Шапша заразился.

Несмотря на то, что в Калуге коронавирусная ситуация остается более-менее стабильной и даже наблюдается некий спад – сегодня зафиксировано 56 заразившихся, вчера было 58, позавчера 63 случая – у калужан возникли естественные волнения по поводу выпускного, который должен состояться уже в следующие выходные.

В горуправе Калуги на это ответили, что на данный момент планы на проведение праздника выпускников остаются в силе. Однако в планах проведения других массовых мероприятий организаторами могут вноситься изменения.

Напомним, вчера, 17 июня, в правительстве заявили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Так что водителям маршруток и троллейбусов, продавцам, стоит ожидать визита контролирующих органов.