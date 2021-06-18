Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Клиника года

Планы на проведение выпускного в Калуге в силе. Пока

Опубликовано: 18.06.2021 14:55 1 673
Планы на проведение выпускного в Калуге в силе. Пока

Как мы уже писали, в России наблюдается серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом. Напомним, если вчера в стране было зафиксировано более 14 тысяч заболевших, то сегодня их число возросло до более чем 17 тысяч человек.

Коронавирусная зараза не миновала даже губернатора Калужской области Владислава Шапшу. Он, не зная о болезни, проигнорировал слабость в организме, отправился на пробежку и почувствовал себя плохо. Анализ в больнице показал, что Шапша заразился.

Несмотря на то, что в Калуге коронавирусная ситуация остается более-менее стабильной и даже наблюдается некий спад – сегодня зафиксировано 56 заразившихся, вчера было 58, позавчера 63 случая – у калужан возникли естественные волнения по поводу выпускного, который должен состояться уже в следующие выходные.

В горуправе Калуги на это ответили, что на данный момент планы на проведение праздника выпускников остаются в силе. Однако в планах проведения других массовых мероприятий организаторами могут вноситься изменения.

Напомним, вчера, 17 июня, в правительстве заявили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Так что водителям маршруток и троллейбусов, продавцам, стоит ожидать визита контролирующих органов.

Опубликовано: 18.06.2021 14:55 1 673
Тэги: коронавирус выпускной
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ вдвое увеличил выдачи автокредитов в Калужской области
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Калужские юзеры предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Торговать криптовалютой на знакомой платформе? Легко!
Unimarket: качественные вещи стали доступны широким массам
Гитарный кабель в интернет магазине

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru