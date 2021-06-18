Губернатор Калужской области Владислав Шапша подцепил коронавирус, но прививка уберегла его родных

В пятницу, 18 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША опубликовал видеообращение, в котором поздравил медиков с Днем медицинского работника.

Он отмечается в ближайшие выходные, 20 июня.

Поздравление Шапша записывал в необычной обстановке – из ковидного отделения одной из больниц Калуги.

- Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение, - сказал Владислав Шапша. – Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь со мной все это время рядом позволило им не заболеть.

Поэтому обращаюсь ко всем жителям Калужской области, - сказал в заключение Шапша. – Не откладывайте прививку, немедленно пойдите и сделайте ее.